‘’Dünden Bugüne Kaşiden Çiniye’’ Sergisi Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.

’Dünden Bugüne Kaşiden Çiniye’’ Sergisi Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. İbrahim Çallı Sanat Galerisi’nde serginin açılışını 24. Dönem Milletvekili Süleyman Çelebi, Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu, Büyükçekmece Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Nazan Karagözoğlu, Halk Eğitim Müdürü Yılmaz Kurt, Aşkım Yıldız ve sanat atölyesi kursiyerleri gerçekleştirdi.

29 Mayıs tarihine kadar ziyaret edilebilir

Atatürk Kültür Merkezi’nde açılan Aşkım Yıldız Sanat Atölyesi Kursiyerleri Çini ve Seramik Sergisi’ne sanatseverlerin katılımı yoğun oldu. Sergide kursiyerlerin el emeği ve özel işçilikle hazırladıkları birbirinden farklı motifli seramik tabak, fincan, tepsi, vazo, tablo gibi birçok özel parça bulunuyor. Sergi AKM İbrahim Çallı Sanat Galerisi’nde 29 Mayıs tarihine kadar ziyaret edilebilir.