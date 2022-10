Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Fidan Han’da esnaf ile kahvaltı yaptı. Başkan Dündar, kahvaltıda esnafın istek ve talepleri dinleyerek fikir alışverişinde bulundu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sabahın bereketini esnaflarla paylaştı. Her fırsatta esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye gayret gösteren Başkan Dündar, Fidan Han’da kurulan sofrada esnafla kahvaltı yapıp, sohbet etti. Osmangazi Belediyesi olarak her zaman esnafa sahip çıktıklarını kaydeden Başkan Dündar, “Esnafımız, alış veriş merkezlerine karşı ayakta kalma mücadelesi veriyor. Bizler yaptığımız yatırımlarla ve hizmetlerle esnafımızın alışveriş merkezlerine karşı direncini arttırmak istiyoruz. Bizler her zaman esnafımızın yanındayız ve kendilerinden gelen talepleri de dinleyerek yapılması gerekenleri yerine getireceğiz. Esnafımızın samimiyeti ve gülen yüzleri bizleri motive ediyor. Onlardan aldığımız bu pozitif enerji bizlere güç veriyor. Çalışmalarımızın odağında hep onlar oluyor ve olmaya da devam edecek” dedi.

Başkan Dündar, esnafın sıkıntı yaşamaması, vatandaşların da daha rahat alışveriş yapabilmesi için kendilerine iletilen talepleri dikkate alacaklarını söyledi.