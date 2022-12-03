Samsun’un Bafra ilçesinde dün gece park halindeyken çalınan otomobil, bugün aynı yerde bulundu.

Samsun’un Bafra ilçesinde dün gece park halindeyken çalınan otomobil, bugün aynı yerde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, T.E.’ye ait 55 ND 785 plakalı otomobil dün gece Tabakhane Mahallesi Kaptanı Derya Sokak’tan kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Otomobil sahibi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine ihbarda bulunarak şikâyetçi oldu. Çalınan otomobil, dün gece çalındığı aynı yerde park halinde bulundu. Otomobili çalan kişi veya kişileri bulmak için olay yeri ekipleri otomobilde parmak izi çalışması yaptı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.