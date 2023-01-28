Dün fırtınadan dolayı ters akan Antalya’nın dünyaca ünlü Düden Şelalesi, bugün güneşli havada sunduğu manzarasıyla tatilciler ve vatandaşları büyüledi. Tatilcileri, sağanaktan dolayı debisi yükselen şelaleyi daha iyi görüntüleyebilmek için uyarı levhalarına aldırış etmeden çitleri aşıp uçurum kenarında bol bol fotoğraf ve video çekindi. Çitleri aşan tatilcilerden Bahattin Seviniş, “Çok tehlikeli ama manzarası cezbediyor” dedi.

Dün fırtınadan dolayı ters akan Antalya’nın dünyaca ünlü Düden Şelalesi, bugün güneşli havada sunduğu manzarasıyla tatilciler ve vatandaşları büyüledi. Tatilcileri, sağanaktan dolayı debisi yükselen şelaleyi daha iyi görüntüleyebilmek için uyarı levhalarına aldırış etmeden çitleri aşıp uçurum kenarında bol bol fotoğraf ve video çekindi. Çitleri aşan tatilcilerden Bahattin Seviniş, “Çok tehlikeli ama manzarası cezbediyor” dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün dün için ‘turuncu kod’ uyarısında bulunduğu Antalya’da etkili olan ve hayatı durma noktasına getiren sağanak ile fırtınanın ardından, bugün şehir merkezinde güneşli hava hakim oldu. Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü şehirde, sokağa dökülen vatandaşlarla tatilciler, kıyı şeritlerine gelerek bol bol yürüyüş yaptı, güneşli havanın tadını çıkardı.

Çitleri aştılar

Dün akşam saatlerinde güneyden esen sert rüzgar, Antalya’nın dünyaca ünlü Düden Şelalesi’nin denizle buluştuğu alanda ilginç görüntülere sahne oldu. Fırtınadan dolayı şelale ters yönde akarak denizle değil karayla buluştu. Bugün ise denizle tekrar buluşan şelale, ziyaretçilerine adeta görsel şölen sundu. Yerli ve yabancı turistler, sağanaktan dolayı debisi yükselen şelaleyi daha iyi görüntüleyebilmek için uyarı levhalarına aldırış etmeden çitleri aşıp uçurum kenarında bol bol fotoğraf ve video çekindi.

“Çok tehlikeli ama manzarası cezbediyor”

Çitleri aşan tatilcilerden Bahattin Seviniş, “İstanbul’dan gezmeye geldim. Dün çok kötü bir hava vardı, ıslanmamak için kaçmak zorunda kaldım. Dün sağanak ve fırtına vardı, bugün güneşli hava. Çok şaşırdım. Düden Şelalesi çok güzel, herkese tavsiye ediyorum. Fotoğraf ve video çekmek için çitleri aştım. Çok tehlikeli ama manzarası cezbediyor” dedi.