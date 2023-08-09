Kütahya’nın Dumlupınar ilçe merkez ve köylerindeki camilerde eğitim alan Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine, “Mahremiyet Bilinci", "Çevre Ahlakı” ve "Tütün ve Teknoloji Bağımlılığı" konularında seminer verildi.

Seminerde, öğrencilere, mahremiyetin önemi ve toplumsal çevrenin ahlaki değerleri konusunda bilgiler verildi. Tütünün bireysel ve sosyal zararları ile teknolojik aletlerin dengeli ve verimli kullanımı hakkında farkındalık oluşturan bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca, öğrencilerin soruları da, İlçe Müftü Vekili Mesut Ihlamur tarafından yanıtlandı.

Seminerlerin hedefi ve amacı hakkında değerlendirmelerde bulunan Müftü Vekili Mesut Ihlamur,” Bu seminerler vesilesiyle çocuklarımız, mahremiyet bilincine sahip oluyor. Dolayısıyla hem kendilerine ait olan sınırları hem de başkalarının sınırlarını tanımak suretiyle mahremiyet konusunda daha titiz davranmaları gerektiğini öğreniyorlar. Bir de kendilerine ait olmayan, başkalarına ait özel eşyaları izinsiz kullanmamaları gerektiğini öğretiyoruz. Bedenin ve canın kendilerine Allah tarafından emanet olduğunu ve bu emanete riayet etmek zorunda olduklarını, aynı şekilde sadece can ve beden değil, yaşadığımız çevrenin, içerisinde bulunduğumuz kâinatın insanlara emanet edildiğini bunu azami bir şekilde korumamız gerektiğini öğreniyorlar. Çevre temizliğinden tutun trafik kurallarına kadar, başkalarının hakkına girmemekten tutun beraber yaşadığımız hayvanlara kadar tabiatı dahi koruması noktasında neler yapılması gerektiği konusunda bu seminerlerimizde onları öğretiyoruz. Bununla beraber anne baba hakkı, komşu hakkı, arkadaşlık hakkı, hoca hakkı ve diğer hakları da öğretmek suretiyle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı bu şekilde dindar, ahlaklı ve daha güvenilir nesiller olması noktasında elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.