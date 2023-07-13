Dumlupınar İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, “Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum” projesi çerçevesinde İlçe Müftüsü, İlçe Vaizi ve öğrencilerin katılımıyla çevre temizliği gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada,” Öğrencilerin milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerimizi benimseyen, koruyan, geliştiren ve kendi yaşantılarında inşa eden fertler olmalarına, çağın ve geleceğin becerileriyle bezenmiş, bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, bedensel ve sosyal bakımdan dengeli bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla Dumlupınar İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü olarak “Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum” projesi çerçevesinde Merkez Camii ve çevresi, Toki Abdulhamid Han Camii ve Çevresi, Büyükaslıhanlar Camii ve çevresinde İlçe Müftüsü M. Emin Olgun, İlçe Vaizi Mesut Ihlamur, Cami İmam Hatipleri Hüseyin Aksu, Mücahid Oruç ve Celil Doğan hocalarımızın katılımıyla çevre temizliği yapıldı. Temizlik öncesi öğrencilerimize temizliğin ve çevremizi temiz tutmanın dini yönü ayet ve hadislerle açıklandı. Ardından minik talebelerimize eldiven ve çöp poşeti dağıtılarak çevre temizliğine başlandı. Duyarlılıklarından dolayı öğrencilerimize, rehberlik ve katkılarından dolayı da hocalarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.