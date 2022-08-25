Kütahya’nın Dumlupınar İlçe Müftülüğüne bağlı camilerde eğitim gören öğrenciler piknikte bir araya geldi.

Kütahya’nın Dumlupınar İlçe Müftülüğüne bağlı camilerde eğitim gören öğrenciler piknikte bir araya geldi.

Konuyla ilgili İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada,” Müftülüğümüze bağlı camilerimizde yaz boyunca eğitim gören öğrencilerimiz piknik alanında bir araya geldi. Piknikte İlçe Müftümüz M. Emin Olgun tarafından "Milli Değerlere Sahip çıkmanın Önemi ve Çevre Ahlakı" konularında eğitici bilgiler paylaşıldı. Sonrasında Kuruluşun 100. yıl Dönümü vesilesiyle Dumlupınar Şehitliği ziyaret edildi vatanın korumak için canlarını feda eden şehitlerimiz için öğrencilerimiz ile birlikte Kur’an tilaveti ve dualar edildi. Merkez camisinde birlikte kılınan öğlen namazından sonra program sona erdi” denildi.