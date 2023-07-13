Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından toplumun her kesimine hitap etmek ve kuşaklar arası kaynaşmayı sağlamak amacıyla başlatılan "Ulu Çınarlar" projesi çerçevesinde Dumlupınar İlçe Müftülüğünce yaz Kur’an kursunda eğitim gören öğrencilerle birlikte yaşlı vatandaşların ziyaret edildiği bildirildi.

Dumlupınar İlçe Müftüsü M. Emin Olgun ve İlçe Vaizi Mesut Ihlamur’un koordinesi ve hocaların da katılımıyla, yaz Kur’an kursunda eğitim gören öğrencilerle birlikte ilçedeki yaşlılar evlerinde ziyaret edilerek hal hatırları sorulup, hayır duaları alındı.

Ziyaretler hakkında bilgi veren Dumlupınar İlçe Müftüsü M. Emin Olgun, " Her biri birer Ulu Çınar gibi belli bir yaş olgunluğuna gelmiş, toplumumuzda yaşayış ve davranışlarıyla örneklik teşkil eden yaşlılarımızı ve hastalarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Ulu çınarlarımızı ziyaret edip hatıralarını dinliyoruz. Bir ihtiyaçları varsa imkanlar nispetinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bilindiği üzere yaşlıları gözetmek, ziyaret etmek, hal ve hatırlarını sormak Sevgili Peygamberimizin biz Müslümanlara bir tavsiyesidir. Zira Allah Resulü, ’Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir’ buyurmuştur. Ziyaretlerimiz devam edecektir. Allah yaşlılarımıza sıhhat ve afiyetler versin. Ulu bir çınarın gölgesinden faydalandığımız gibi onların tecrübelerinden faydalanmayı bizlere nasip etsin inşallah” diye konuştu.