Kütahya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Dumlupınar ilçesinde Anadolu Lisesi, Atatürk Ortaokulu, Atatürk İlkokulu ve Meslek Yüksek Okulunda öğrenci ve öğretmenlere eğitim verildi.

Kütahya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan Siber Suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan Siberay programı çerçevesinde Dumlupınar ilçesi Anadolu Lisesi, Atatürk Ortaokulu, Atatürk İlkokulu ve Dumlupınar Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ve öğretmenlerine 4 seans olmak üzere toplam 300 öğrenciye yönelik, Sosyal Medyanın Hayatımıza Etkisi, Siber Güvenlik, Siber zorbalık, Teknoloji Bağımlılığı ve Güvenli İnternet konuların da eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.