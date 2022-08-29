Konserde, Retrobüs Müzik Grubuna gecenin anısına Dumlupınar Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Buğra Karadağ ile Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç tarafından hediye takdim edildi.

Dumlupınar’da düzenlenen konserler serisinde İlk Hedef Anıt Meydanında sahne alan Retrobüs Müzik Grubu taklitleri, dönem kostümleri ve sahne performansıyla müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Av koruma kontrol denetimleri devam ediyor

Av koruma kontrol denetimleri devam ediyor

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