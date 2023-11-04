Dumlupınar ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği olağan meclis toplantısı ile muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Büşra Güllü Özpınar başkanlığında Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Ahmet Yeter, İl Genel meclis üyeleri Şaban Türk ve Nafiz Uçar ile köy muhtarlarının katılımıyla Köylere Hizmet Götürme Birliği 2023 Kasım ayı olağan meclis toplantısı ve muhtarlar toplantısı yapıldı.

Toplantıda, KÖYDES projeleri çerçevesinde köylere yapılan hizmetlerin genel bir değerlendirilmesi yapıldı, Kaymakam Büşra Güllü Özpınar, köy muhtarlarının görüş, öneri ve taleplerini dinleyerek 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler hakkında muhtarlarla fikir alışverişinde bulundu.