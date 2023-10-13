Dumlupınar İlçe Müftülüğünün Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle düzenlemiş olduğu "Peygamberimiz ve Doğruluk" konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

İlçe Müftülüğünce düzenlenen "Peygamberimiz ve Doğruluk" konulu kompozisyon yarışmasında lise düzeyinde Vahide Karabulut, Ortaokul düzeyinde ise Melahat Gürbunar adlı öğrenciler birinci olurken, Emine Naz Yücel ikinci, Ayşe Yılmaz ise oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri İlçe Müftüsü M. Emin Olgun tarafından verildi. Yarışmada birinciye 500 TL, ikinciye 300 TL, üçüncüye ise 200 TL ödül verildi.