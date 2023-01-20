Dumlupınar İlçe Müftülüğünce ilçe merkezi ve köylerinde görev yapan İmam Hatip ve Müezzin Kayyımların Ezan, Kamet ve Selayı usulüne uygun olarak daha güzel şekilde okumalarını sağlamak amacıyla “Ezanı Güzel Okuma” kursu düzenlendi.

Dumlupınar İlçe Müftülüğünce ilçe merkezi ve köylerinde görev yapan İmam Hatip ve Müezzin Kayyımların Ezan, Kamet ve Selayı usulüne uygun olarak daha güzel şekilde okumalarını sağlamak amacıyla “Ezanı Güzel Okuma” kursu düzenlendi.

Kütahya Ulu Camii Müezzin Kayyımı Beyti Haylaz tarafından haftada 2 gün 2 saat verilen Ezanı Güzel Okuma kursu sonunda İlçe Müftüsü M. Emin Olgun tarafından kursa katılan hocalara "Kursa Katılım Belgesi" verildi.