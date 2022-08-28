Konserde Esat Kabaklı’ya gecenin anısına Dumlupınar Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Buğra Karadağ ile Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç tarafından hediye takdim edildi.

Dumlupınar İlk Hedef Anıt Meydanında sahneye çıkan Esat Kabaklı, seslendirdiği kahramanlık türküleri ve okuduğu şiirle alanı dolduran hayranlarına hüzünlü anlar yaşattı.

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