Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinden 9 hacı adayı hac vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

İlçe Merkez Camisi, Büyükaslıhanlar köyü ve Ağaçköy Camisinde gerçekleştirilen uğurlama programına hacı adaylarının yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur’an tilaveti ile başlayan program İlçe Müftüsü M.Emin Olgun’un sohbeti ve yaptığı dua ile devam etti. Hac ilahileri ve getirilen tekbirler sonunda hacı adayları sevdikleriyle helalleşerek sevinç gözyaşları içinde kutsal topraklara uğurlandı.