Kütahya’nın Dumlupınar İlçe Müftülüğü, Kur’an kursu öğrencilerine yönelik ilçede bulunan Kurtuluş Savaşı Müzesine gezi düzenlendi.

Konuya ilişkin Dumlupınar İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, ”Müftülük olarak yaz Kur’an kursunda okuyan öğrencilerimizin tarihini bilen, atalarının bu toprakları vatan kılmak için ne gibi mücadeleler ortaya koyduğunun şuuruna ve farkına varan ve böylece kendilerine emanet edilen bu cennet vatanın muhafazası ve varlığını devam ettirmek için mili ve manevi değerlerine sahip çıkan nesiller olarak yetişmesine katkı sunması amacıyla öğrencilerimizle birlikte ilçemizde bulunan Kurtuluş Savaşı Müzesini ziyaret ettik. Ziyarete İlçe Müftüsü M. Emin Olgun, İlçe Vaizi Mesut Ihlamur ve İmam Hatip hocalarımız iştirak ettiler. Öğrenciler, ziyaret esnasında bir yandan Kurtuluş Savaşından arta kalan askeri teçhizatları incelerken diğer yandan da müftümüz ve ilçe vaizimiz, Kurtuluş Savaşından ve kahraman komutan ve askerlerimizin cansiperane mücadelelerinden bahsettiler” ifadelerine yer verildi.