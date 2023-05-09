Kütahya’nın Gediz ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından TEKNOFEST 2023’te Dumlupınar Üniversitesine iki şampiyonluk getiren KARANDA İHA ve DUSCART takımları misafir edildi.

Üst üste ikinci şampiyonluğunu alan KARANDA İHA ekibi Kütahya’nın gözde turizm merkezi Murat Dağı’nda Gediz Ticaret ve Sanayi Odasının misafiri oldu.

Murat Dağı Termal Kayak Merkezi başta olmak üzere termal tesisler ve Murat Dağı yolu üzerinde bulunan dinlenme tesislerini gezen şampiyon takım Murat Dağı’nın doğasına hayran kaldılar.

Dumlupınar Üniversitesinin KARANDA İHA ve DUSCART takımının Kütahya’ya büyük gurur yaşattığını söyleyen Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, “Gençlerimizin kazandıkları başarıyı ödüllendirmek için böyle bir etkinlik düzenledik. Kendileri için güzel bir motivasyon oldu. Bu güzel başarı hikayesinin yazılmasında emeği olan başta Rektörümüz Prof.Dr. Kazım Uysal’a, Teknokent Genel Müdürü Ersan Öz!e takım kaptanlarına odamız ve ilçemiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

DPÜ Rektörü Kazım Uysal ise, “Üniversitemizin iki ağırlıklı kategoride şampiyon olması bizi memnun ettiği kadar gördük ki Kütahyalıları da memnun etmiş. Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri bizleri çok iyi ağırladılar. Öğrencilerimizi memnun ettiler. Teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Programa Şampiyon olan takım öğrencileri, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yılmaz Özen katıldı.