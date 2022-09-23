Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, yeni akademik yıl için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, yeni akademik yıl için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Yeni eğitim-öğretim sezonunun 26 Eylül Pazartesi günü başlayacağını belirten Rektör Uysal, DPÜ’deki tüm bölümlerde doluluk oranının yüzde yüze ulaştığını kaydetti.

Öğrenci odaklı bir üniversite olduklarını ifade eden Uysal, "Öğrenci sayımız 49 bin 300’e ulaştı. Yeni kayıt yaptıran öğrenci sayımız 8 bini aştı. Tüm bölümlerimizde doluluk oranlarımız yüzde yüze ulaştı. Tüm öğrencilerimize ’hoş geldiniz’ diyorum. Pazartesi eğitim-öğretim başlıyor. Biz hazırız. Eğitim-öğretime, sportif, sanatsal, kültürel faaliyetlerle yeni bir döneme başlıyoruz. Öğrencilerimizle aşkla şevkle başlıyoruz. Öncelikle DPÜ eğitim öğretim bakamından eskiye göre çok daha iyi. Geçtiğimiz dönende DPÜ Teknofestte adeta kendisiyle yarıştı. Adeta bir yıldız oldu. Tam 33 takımla Teknofeste katıldık. 14 takımımız finale kaldı. Katılan öğrenci sayısı bini geçmişti. Serbest İHA birinci olduk. Takımlarımızı bundan sonra daha da artıracağız. Öğrencilerimize hedef vereceğiz. Öğrencilerimize imkan sağlayacağız. Bilimde teknolojide öğrencilerimiz kendi akranlarıyla çalışarak üreterek, eğitim öğretimlerini sürdürecekler. DPÜ olarak, ilk defa kendi yemeğimizi kendimiz yapacağız. Kaliteli yemek yapacağız. Öğrencilerimiz kaliteli yemek yemesini, sağlıklarını önemsiyoruz. Kütahya, barında problemi olmayan üniversitelerin başında geliyor. Sosyal tesislerimiz çok iyi. Olimpik yüzme havuzu ve kapalı tesislerimiz öğrencilerimizi bekliyor. Kampüsümüz Türkiye’nin en güzel kampüslerden bir tanesi. Ulaşımla ilgili problemle olmaması için gerekli tedbirlerimizi aldık. Yaptığımız toplantılarla ulaşım sorunu olmayan, barınma problemi olmayan, kendi yemeğini kendi yapan, sosyal tesisleri yeterli ve güzel olan, eğitim-öğretim kalitesini artırmış ve öğrenci odaklı bir üniversite olarak yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.