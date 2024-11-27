Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri, Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teknik bir gezi gerçekleştirdi.

Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Bülent Buldu ve Öğr. Gör. Ali Telli öncülüğünde düzenlenen ziyarette, Bölge Müdür Yardımcısı Taner Nişancı ve OYM Şube Müdürü A. Yavuz Helvacı, öğrencilere orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları hakkında detaylı bir bilgilendirme yaptı.

Teknik gezi kapsamında, 37 öğrenciye "Orman Yangını Gönüllüsü Yönetmeliği" çerçevesinde eğitim verildi ve katılımcılar "Orman Yangını Gönüllüsü" olarak sertifikalandırıldı. Etkinlik, öğrencilere uygulamalı bilgiler kazandırmanın yanı sıra toplumsal farkındalık oluşturma açısından da önem taşıdı.