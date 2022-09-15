Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) bünyesinde yer alan ancak bir süredir ziyarete kapalı olan Dumlupınar Üniversitesi Müzesi yakında yeni binasında gezilebilecek.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) bünyesinde yer alan ancak bir süredir ziyarete kapalı olan Dumlupınar Üniversitesi Müzesi yakında yeni binasında gezilebilecek.

2011 yılında Üniversitenin Rektörlük binası içerisinde dönemin TKİ Genel Müdürü Dr. Selahaddin Anaç ve Arkeoloji Bölümünden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Nejat Bilgen’in katkılarıyla açılan Dumlupınar Üniversitesi Müzesi’ne ziyaretçilerin daha kolay erişebilmesi Bedestenin yanındaki yeni binasına taşınması için başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Çalışmalar çerçevesinde yönetimi yine Üniversitede olan ve açılmak için gün sayan bir başka müze olan Ahmet Yakupoğlu Müzesi’nin de tescili için girişimler sürdürülüyor.

Söz konusu iki müzenin yönetimi konusunda eş güdümün sağlanması Müzecilik ve Müze Eğitimi uygulamalarının bilimsel bir anlayışla gerçekleştirebilmesi için Üniversite Senatosunun Mart ayında aldığı kararla Müzeler Müdürlüğü kurulmuş ve bu müdürlük Güzel Sanatlar Fakültesine (DPÜ GSF) bağlanmıştı. Fakültenin Müzeler Yönetmeliğini hazırlamasının ardından İl Kültür Turizm Müdürlüğünün onayı Müdürlük görevine Nejla Zengin getirilmişti.

“Müzemizi hak ettiği değere ulaştırmayı hedefledik”

Müzeyi hak ettiği değere ulaştırmayı hedeflediklerini söyleyen DPÜ GSF Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin,” Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal’ın özel ilgisi ve çabalarıyla hem on yılı aşkın süredir bünyemizde yer alan Dumlupınar Üniversitesi Müzesi’nin hak ettiği değere ulaşması hem de yakın zamanda tescili alınacak Ahmet Yakupoğlu Müzesi için çok önemli adımlar attık. İlk iş olarak mevcut durum analizi yapabilmek için bugüne kadar yapılanlarla ilgili ciddi bir araştırma yaparak veriler topladık ve bir yol haritası oluşturduk. Ağustos ayında Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Muammer Gavas başkanlığında, Prof. Dr. Levent Mercin, Doç. Evin Kılıçkaya, Nejla Zengin, Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Erdinç, Dr. Öğr. Üyesi Merve Karaoğlu Can ve Dr. Öğr. Üyesi Beste Çok’tan oluşan Müzeler Yönetim Kurulumuz oluşturuldu. Dr. Fatma Çağın Özcan da Müze Uzmanı olarak görevlendirildi” dedi.

“Müze, Kütahya’nın arkeolojik geçmişinin bir özetini sunacak”

Müzenin Kütahya’nın arkeolojik geçmişinin bir özetini sunacağına dikkat çeken Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin,” Yönetim kurulumuz ilk toplantısında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Müzesi’nin yeniden ayağa kaldırılması amacıyla mevcut yerinin değiştirilmesi gerektiği kararına vardı. Bu çerçevede Üniversitemizin en güzel mekanlarından biri ve insan hareketliliğinin yoğun olduğu yer olan, Bedestenin yanında bulunan, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının olduğu alan, Rektörümüz tarafından müze binası olarak tahsis edildi. Tahsis edilen yapıda yapılacak fiziki değişiklikler için DPÜ GSF’nin önerisi ve danışmanlığında, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanımız Süleyman Akarsu başkanlığında Mimar Tuba Altun ve Tekniker Ali İnce tarafından proje hazırlandı. Ayrıca Bilgi İşlem Daire Başkanımız Hasan Kocabay’ın da katkılarıyla yapının elektronik ağ için gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirildi. Yapının çağdaş bir müze görünümüne kavuşturulması için çok ciddi emek harcandı ve maddi yatırım yapıldı. Kütahya İl Kültür Turizm Müdürlüğüne bağlı Müzeler Müdürlüğünün çok değerli katkıları ile ilerleyen, son olarak Müzeler Müdürü Sayın Sevgi Gürdal, Sanat Tarihçisi Seher Altunkaynak Duğan ve Arkeolog Fatih Yıldırım tarafından denetlenen Müzemiz, yapılacak protokol çerçevesinde geçici eser teşhir desteği ile hayat bulacak. Çok yakında açılması planlanan Dumlupınar Üniversitesi Müzesinin, sadece çağdaş ve nezih bir müze yapısı olması yanında, müze eğitim programları ve müzecilik yaklaşımı ile ilgili yapılacak etkinlikleri ile Kütahya için çok önemli bir durak olacağını umuyoruz. Ayrıca Kütahya’nın arkeolojik tarihi geçmişinin adeta özetini sunacak olan müzenin, Kütahya’nın tanıtımına da çok önemli katkıları olacak” diye konuştu.