Kütahya İl Müftülüğünce Büyük Zaferin 100. yılında Dumlupınar Şehitliğinde, " İlahi Huzurda Ecdadın Yolunda " ismi ile Sabah Namazı buluşması gerçekleştirildi.

Kütahya İl Müftülüğünce Büyük Zaferin 100. yılında Dumlupınar Şehitliğinde, " İlahi Huzurda Ecdadın Yolunda " ismi ile Sabah Namazı buluşması gerçekleştirildi.

Programa Kütahya Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, İl Müftü Yardımcısı Mustafa Karaman, Tahsin Ekim, Dumlupınar ve Aslanapa İlçe Müftüleri, il ve ilçelerden gelen katılımcılar ile alanda kamp kuran vatandaşlar katıldı.

Sabah Namazı Buluşması şehitlikte sabah ezanı ile başladı. Çifte ezan şeklinde okunan ezan-ı Muhammedi ile şehitlik yankılandı. Namaz öncesi hocalar tarafından Yasin-i Şerif okundu.

Sabah Namazını Ayasofya Camii Baş İmam Hatibi Ferruh Muştuer kıldırdı. Ardından sabah zikri ifa edildi. İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş aşr-ı şerif okuduktan sonra, sabah sohbeti ve duasını yaptı.

Milli Mücadelenin 100.yılında kahraman ecdadımız ile aynı his ve heyecanda olduğumuzu belirtmek ve onlara dua etmek üzere bu programın icra edildiğini söyleyen Müftü Demirtaş, “ Ordusuna Peygamber Ocağı, askerine Mehmetçik ismini veren, İstiklal Marşına hak ve hakikati, şehadeti, özgürlüğü, mabedi ve ezan sevgisini yerleştiren bu aziz milleti iki cihanda aziz eylesin” dedi.

Program sonrası katılımcılara sabah çorbası ikram edildi.

Programa Ayasofya Camii imam-hatibi Ferruh Muştuer, Selman Ağa Camii İmam Hatibi Selman Kızmaz, Kütahya Ulu Camii Müezzin Kayyımı Beyti Haylaz, Fatih Alp Arslan Özen, Kadir Candan, okuyucu olarak katıldılar.(MA-EFE)