Kütahya Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi Sporkent bölgesinde sıfırdan imalatla park yapıyor.

Kütahya Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi Sporkent bölgesinde sıfırdan imalatla park yapıyor.

Parkta yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, parktaki altyapının tamamen bittiğini, fitness alanı, oyun grubu, kamelya ve yürüyüş yollarının imalatına başlanacağını söyledi.

aşkan Işık, “Şehrimizin sürekli büyüyen Dumlupınar Mahallemizde park imalatımız devam ediyor. Gerek mahalle sakinlerimizin gerekse mahalle muhtarımızın taleplerini değerlendirdik. Hakikaten bu yeni bölgede böyle güzel bir parkı mahallemize kazandırmak adına, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ve tüm çalışanları hızlı bir şekilde ihale süreçlerini tamamlayıp yapım aşamasına geldi. Çok yakın bir zamanda tamamlanacak. Şehrimize ve mahallemize hayırlı olmasını diliyorum. Tek bir istirhamım var; Yapılan bu eserlere sahip çıkıp koruyalım ve gelecek nesillere aktaralım” dedi.