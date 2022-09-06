Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Kütahya’nın Dumlupınar Kaymakamlığı’na atanan Bilal Basri göreve başladı.

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Kütahya’nın Dumlupınar Kaymakamlığı’na atanan Bilal Basri göreve başladı.

Trabzon Düzköy Kaymakamı iken Dumlupınar ilçe Kaymakamlığına atanan Bilal Basri, 1993 yılında Eskişehir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa’da tamamladı. 2011 yılında Kırıkkale Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde öğrenim görmeye başladı. 2015 yılında Kırıkkale Üniversitesinden mezun oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından açılan 106. dönem Kaymakamlık Adaylığı sınavını kazanarak 19 Mart 2018 tarihinde Afyonkarahisar Valiliğinde İl stajına başladı. İl stajından sonra Aydın- Köşk ilçesinde Kaymakam refikliği stajını tamamladı. Yaklaşık olarak 13 ay boyunca Kırşehir ilinin Akpınar ilçesinde Kaymakam vekilliği görevini yürüttü. Akabinde 3 ay boyunca İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen dil eğitimi kursuna katıldı. Mülkiye Müfettişliği Refakat Teftiş Stajını Manisa’da tamamladı. Yaklaşık 6 ay boyunca İngiltere de Cambridge şehrinde Anglia Ruskin Üniversitesinde dil eğitimi aldı. Dil eğitiminin akabinde düzenlenen Kaymakamlık Kursunu başarıyla tamamladı. Göç ve İltica alanında İçişleri Bakanlığınca tamamlanan "AB Projelerinin Değerlendirilmesi" konulu tezini tamamlayan Bilal Basri İngilizce bilmektedir.