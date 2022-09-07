Kütahya’nın Dumlupınar Kaymakamlığı’na yeni atanan Bilal Basri, şehit ve gazi ailelerine ziyarette bulundu.

Kütahya’nın Dumlupınar Kaymakamlığı’na yeni atanan Bilal Basri, şehit ve gazi ailelerine ziyarette bulundu.

Kaymakam Bilal Basri ve eşi beraberinde Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Jandarma Komutanı Umut Ahmet Day, Emniyet Amiri İbrahim Kurt, SYDV Müdürü Süleyman Alkan, İlçe Müftüsü M. Emin Olgun ile beraber ilçe ve köylerde ikamet eden şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti. Kaymakam Basri, ailelerle bir süre sohbet edip ihtiyaç ve taleplerinin olup olmadığını sordu.