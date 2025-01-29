Dumlupınar Diorama Müzesi’nde yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Müzedeki son durum hakkında Kütahya Valisi Musa Işın’a bilgi verildi.

Toplantıya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mücahit Eracar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal ve birim müdürleri katıldı. Çalışmaların ilerleyişi hakkında detaylı bilgi alan Vali Işın, müzenin tamamlandığını ve iç dizayn sürecinin de kısa süre içinde tamamlanacağını belirtti.

Vali Musa Işın, müzenin en kısa sürede halkın ziyaretine açılacağını vurgulayarak, “Burası, tarihimizi ve zafer ruhumuzu yansıtan önemli bir merkez olacak” dedi.