Cumhuriyetin 101. yılına özel olarak hazırlanan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle yapılan “Dumlupınar Büyük Zafer” animasyon filminin galası Kütahya’da düzenlendi.

Kütahya Sera AVM’de gerçekleştirilen gala törenine Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve çok sayıda protokol üyesi ile vatandaş katıldı.

Yönetmenliğini İbrahim Soyer’in, senaryo ve animasyon çalışmalarını ise İbrahim Kiraz’ın üstlendiği “Dumlupınar Büyük Zafer” animasyon filmi, 2023 yılı Nisan ayında Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmeye hak kazanmış ve 26 proje arasından en fazla destek alan yapım olarak öne çıkmıştı.

Gala programında konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, filmin hem duygusal hem de gurur verici olduğunu ifade ederek, “Bu ülkenin destansı kahramanlıklarını beyaz perdeye taşıyan böyle projeler, milli değerlerimizi genç nesillere aktarma açısından büyük önem taşıyor” dedi.

Vali Işın, filmin yapım sürecindeki emeklerden ötürü tüm ekibe teşekkür ederek, “Bu meşakkatli bir iş, aziz milletimiz bu toprakların bize vatan yapılmasının hangi kararlılık ve fedakârlıkla gerçekleştiğini görsün” ifadelerini kullandı.

Vali Işın, vatanseverliğin ve milli şuuru canlı tutmanın önemine dikkat çekerek, “Bizim gidecek başka bir yerimiz yok; bu topraklara bağlıyız ve bu toprak için burada öleceğiz" şeklinde konuştu

TRT spikeri Oya Eren Özkan’ın sunuculuğunu üstlendiği gala, filmin yönetmeni, senaristi ve yapımcısına teşekkür belgelerinin verilmesiyle sona erdi.