Cumhuriyetin 101. yılına özel olarak hazırlanan “Dumlupınar Büyük Zafer” adlı 3D animasyon sinema filmi, Kütahya’da yapılacak gala gösterimiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yapımcılığını ve yönetmenliğini İbrahim Soyer’in üstlendiği film, senaryosunu ve animasyon çalışmalarını ise İbrahim Kiraz gerçekleştirdi. 2019 yılında başlayan proje, 2023 Nisan ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından destek almaya hak kazandı. 26 proje arasından sıyrılarak desteklenen 6 proje arasına giren “Dumlupınar Büyük Zafer”, en fazla destek alan yapım olarak öne çıktı.

“Türk Sinemasında Bir İlk”

Film, Türkiye’de Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını konu alan ilk gerçekçi 3D animasyon sinema filmi olma özelliğini taşıyor. Bu tarihi yapım, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da kazanılan Büyük Zafer’i ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna giden süreçteki bağımsızlık mücadelesini beyaz perdeye taşıyor. Animasyon türünde hazırlanan film, gençler ve yetişkinlere tarihi bir dönemi yeniden yaşatırken, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki kahramanlık ve kararlılığını da duygusal bir derinlikle izleyicilere sunuyor.

“Gerçekçi bir animasyon ile ilgi çekecek bir yapım”

"Dumlupınar Büyük Zafer", Milli Mücadele’nin en kritik anlarından birine odaklanıyor. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 26 Ağustos 1922’de Kocatepe’de başlayan Büyük Taarruz, Türk ordusunun Yunan işgaline karşı kazandığı kesin zaferin yolunu açıyor. Filmin başkahramanlarından Çetmili Kara Ali Çavuş, 11 yıl boyunca cepheden cepheye koşmuş bir asker olarak öne çıkıyor. Sol kolunu kaybetmesine rağmen Milli Mücadele’ye katılmaya devam eden Ali Çavuş, bu savaşa katılan 19 yaşındaki oğlu Mehmet Onbaşı ile aynı cephede savaşmanın derin dramını yaşıyor. Savaşın ortasında baba ile oğulun kavuşma anı, duygusal bir zirve noktası oluşturuyor.

Büyük Taarruzun ikinci gecesi Ali Çavuş ve Mehmet Onbaşı, keşif görevinde karşı karşıya gelirler. Ancak bu kısa buluşma, savaşın acımasız gerçekliği nedeniyle sona erer. Dumlupınar’da süren şiddetli çatışmalarda Ali Çavuş ağır yaralanır ve oğlu Mehmet, babasının son anlarına tanık olur.

Film, Türk ordusunun 30 Ağustos 1922’de kazandığı zaferle noktalanır. Türklerin yüzyıllardır süren gerilemesi sona ermiş, Cumhuriyete giden yolda ileriye doğru büyük bir adım atılmıştır. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün, "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" emriyle zafer perçinlenir.

"Dumlupınar Büyük Zafer", tarihi olayları bir kez daha güçlü bir sinema diliyle anlatırken, izleyicilere hem tarihi bilgi hem de duygusal derinlik sunmayı hedefliyor.