Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi kurum bünyesinde faaliyete geçirilen projeler ile öğrenciler dereceden derece koşarken pek çok projede önemli başarılar elde etti.

2024 yılında İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışmasında birinci olan Afyonkarahisarlı lise öğrencisi Hulusi Diler, 3. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi’nde "Platanus Orientalis L. Adsorbanı ile Ham Petrol Döküntülerinin Sulardan Geri Kazanımı" projesini Kuzey Kutbu’nda deneyimleme imkanı bulmuştu.

Bu başarının ardından 2 öğrenci daha kutuplara gidiyor. Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Rukiye Aslı Kilci’nin danışmanlığını Tarih Öğretmeni Muhammet Öztürk’ün yaptığı “Kutup Çizimlerinden Kutup Kültürüne Simgesel Bakış ve Dijital Kutup Çizgi Roman Uygulaması” adlı projesi 2024 TEKNOFEST 2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması ve 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması birincileri arasında seçildi. Bu başarıların ardından Rukiye Aslı Kilci, 2025 yılında düzenlenecek 5. Ulusal Arktik Bilim Seferi’ ne katılarak kutuplarda uygulanmaya hak kazandı.