Dumlupınar ilçesi Cafer Gazi mahallesinde Toplu Konut İdaresi tarafından yapımı tamamlanan Abdülhamid Han Camii İlçe Müftülüğü uhdesinde Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açıldı.

Dumlupınar ilçesi Cafer Gazi mahallesinde Toplu Konut İdaresi tarafından yapımı tamamlanan Abdülhamid Han Camii İlçe Müftülüğü uhdesinde Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açıldı.

Abdülhamid Han Camiinde ilk öğle namazını kıldıran İlçe Müftüsü M. Emin Olgun, “Camiler Allah’a ibadet edilen mekanlar, bir ülkenin tapusu, Allah’ın evi, Beytullah’ın şubeleridir. Buraya gelenler de Allah’ın misafirleridir. Asırlardır İslam’ın sancaktarlığını yapan milletimiz, her gittiği yerde medeniyetler inşa etmiş ve eşsiz şaheser camiler inşa etmiştir. Allah ecdadımızdan razı olsun. İbadete açılan camimiz, ilçemize hayırlı olsun. Rabbim şehadetin ve şehitliğin merkezi olan bu topraklarda camilerimizi cemaatsiz, minarelerimizi ezansız bırakmasın" diye konuştu.