Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:
''Mersin Orman Bölge Müdürlüğü olarak Ormanlarımıza zarar veren kabuk
böceklerine karşı biyolojik mücadele çalışmalarını başlattık. Mücadele de özellikle
çevre dostu, çevreye zarar vermeyen ekolojik dengeyi bozmayan, biyolojik
mücadele tercih edilmektedir.
2011 Yılından itibaren Mersin Orman Bölge Müdürlüğümüzde, kimyasal
mücadele yapılmamaktadır. “Dumansız orman yangını” olarak tanımlanan ve
ağaçları kurutarak hayatiyetine son veren sekonder kabuk böceklerinin
popülasyonunu baskılamak amacıyla Davultepe Böcek Üretim Laboratuvarında
üretilen 2000 adet kabuk böceği yırtıcısı Thanasimus formicarius ve Temnochila
caerulea larvası Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Veysel Önen,
Entomolog Mehmet Kaplan, laboratuvar teknik personeli ve ilgili işletme
müdürlüğü personelleri eşliğinde yanan sahalara salımı yapıldı.
Bu kapsamda, araziden toplanan yaklaşık 800 adet Kabuk böceği genel
yırtıcısı Thanasimus formicarius ve Temnochila caerulea ergini Davultepe Üretim
Laboratuvarına getirilerek nisan ayı sonu itibariyle üretime başlandı.
Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün kontrolünde
Davultepe Orman İşletme Şefliğince 2000 adet olarak planlanan Thanasimus ve
Temnochila larvaları kabuk böceği zararı görülen ormanlık alanlarına salımı
temmuz ayı itibariyle başladı. Bu yıl Silifke Orman İşletme Müdürlüğü Yeşilovacık
Orman İşletme Şefliği, Mersin Orman İşletme Müdürlüğü Fındıkpınarı ve
Kuzucubelen orman işletme şeflikleri görev alanında bulunan Ormanlarda zarar
yapan kabuk böceklerine karşı 1500 adet yırtıcı böcek larvası salınmış olup
laboratuvarda üretim çalışması devam etmektedir.''