Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

''Mersin Orman Bölge Müdürlüğü olarak Ormanlarımıza zarar veren kabuk

böceklerine karşı biyolojik mücadele çalışmalarını başlattık. Mücadele de özellikle

çevre dostu, çevreye zarar vermeyen ekolojik dengeyi bozmayan, biyolojik

mücadele tercih edilmektedir.

2011 Yılından itibaren Mersin Orman Bölge Müdürlüğümüzde, kimyasal

mücadele yapılmamaktadır. “Dumansız orman yangını” olarak tanımlanan ve

ağaçları kurutarak hayatiyetine son veren sekonder kabuk böceklerinin

popülasyonunu baskılamak amacıyla Davultepe Böcek Üretim Laboratuvarında

üretilen 2000 adet kabuk böceği yırtıcısı Thanasimus formicarius ve Temnochila

caerulea larvası Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Veysel Önen,

Entomolog Mehmet Kaplan, laboratuvar teknik personeli ve ilgili işletme

müdürlüğü personelleri eşliğinde yanan sahalara salımı yapıldı.

Bu kapsamda, araziden toplanan yaklaşık 800 adet Kabuk böceği genel

yırtıcısı Thanasimus formicarius ve Temnochila caerulea ergini Davultepe Üretim

Laboratuvarına getirilerek nisan ayı sonu itibariyle üretime başlandı.

Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün kontrolünde

Davultepe Orman İşletme Şefliğince 2000 adet olarak planlanan Thanasimus ve

Temnochila larvaları kabuk böceği zararı görülen ormanlık alanlarına salımı

temmuz ayı itibariyle başladı. Bu yıl Silifke Orman İşletme Müdürlüğü Yeşilovacık

Orman İşletme Şefliği, Mersin Orman İşletme Müdürlüğü Fındıkpınarı ve

Kuzucubelen orman işletme şeflikleri görev alanında bulunan Ormanlarda zarar

yapan kabuk böceklerine karşı 1500 adet yırtıcı böcek larvası salınmış olup

laboratuvarda üretim çalışması devam etmektedir.''