Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Dumanlı Yaylası, sonbaharın gelmesiyle doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri haline geldi. Her yılın kasım ayında ziyaretçi akınına uğrayan yaylaya, Türkiye’nin birçok bölgesinden doğaseverler ve fotoğraf tutkunları o anları görüntülemek için geliyor.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde Amanos Dağları’nda yer alan bin 200 rakımlı Dumanlı Yaylası özellikle sonbahar ve kış mevsimlerinde doğaseverler ile fotoğrafçılara ev sahipliği yapan yayla, ziyaretçi akınına uğruyor.

Yaprakların önce kızıl tonlara sonrada sarı tona bürünmesiyle ziyaretçilerine görsel şölen sunan yaylada yürüyüş yapan doğaseverler hayranlıkla seyrettikleri eşsiz manzarayı da çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştiriyor.

Dumanlı Yaylası’nın sonbaharla birlikte ziyaretçilere ev sahipliği yaptığını ifade eden Osmaniye Fotoğraf Sanatçıları Derneği başkanı Murat Anıl, “Dumanlı Yaylası’na gezi düzenledik. Doğa izlenimine yaklaşık 65 kişi katıldı. Şu anda görmüş olduğunuz Düldül Dağı eteklerinde sonbaharın eşsiz güzel manzarasıyla birlikteyiz. Mevsimin en güzel dönemlerinde bu tür etkinlere devam ediyoruz. Osmaniye’de turizm alanında bu tarz etkinliklerin daha çok olması için Fotoğraf Sanatçıları Derneği olarak yöremizi ve Osmaniye’mizi tanıtmak adına her türlü faaliyetlerde biz varız Yürüyüş parkurları çok rahat. Doğanın bu harika renk cümbüşünü herkesin mutlaka bir kere görmesini isteriz” diye konuştu.