23 yaş altı erkekler

Yarışlarda dereceye giren sporcular şöyle:

Elit erkeklerde 6, yıldızlarda 3 tur şeklinde düzenlenen organizasyonda, sporcular 3,5 kilometrelik parkurda dereceye girmek için ter döktü.

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