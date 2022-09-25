Erzincan’ın Refahiye ilçesinde bulunan Dumanlı Tabiat Parkı’nda Dağ Bisikleti Yarışları gerçekleşti.
Erzincan’ın Refahiye ilçesinde bulunan Dumanlı Tabiat Parkı’nda Dağ Bisikleti Yarışları gerçekleşti.
Elit erkeklerde 6, yıldızlarda 3 tur şeklinde düzenlenen organizasyonda, sporcular 3,5 kilometrelik parkurda dereceye girmek için ter döktü.
Yarışlarda dereceye giren sporcular şöyle:
Elit erkekler:
1- İbrahim Gülmez (Kahramanmaraş)
2- Cesur Atak (Haliç)
3- Alper Engin (Erzincan)
Kadınlar:
1- Nehir Beyazpınar (Sinop)
2- Selcan Bahar Karabal (Ankara)
3- Ebrar Kangal (Kahramanmaraş)
Master 35 erkekler :
1- Mehmet Can Balcı (Haliç)
2- Levent İpek (Erzincan)
Master 45 erkekler:
1 - Mehmet Bozdemir (Kocaeli)
2- Murat Karaca (Sinop)
3- Ahmet Adem Oğuz (Adıyaman)
23 yaş altı erkekler
1- Abdurrahim İnal (Birissa Spor Kulübü)
2 - Fuat Yıldız (Sinop )
3 -Yiğit Efe Gürol (Sinop)
Genç erkekler:
1- Arda Topal (Birissa Spor Kulübü)
2- Ayberk Güngör (Çaykur Rize Spor Kulübü)
3- Malik Berat Karadeniz (Birissa Spor Kulübü)
Yıldız A erkekler:
1- Nafiz Ege Karagül (Sinop)
2- Samet Baştatar (Kahramanmaraş)
3- Abudullah Ünal (Torku Şeker Kulübü)
Yıldız B erkekler:
1 - Harun Kahveci (Kahramanmaraş)
2 -Mehmet Emin Cansarı (Kahramanmaraş)
3 - Arda Aytekin (Kahramanmaraş)
Yorumlar