Ankara’da gerçekleştirilen Sağlık Sen 7. Olağan Genel Kurulunda Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcılığına seçilen Sağlık-Sen Erzurum Şube Başkanı Abdullah Duman ve şube yönetimi, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Çomaklı, Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcılığına seçilen Abdullah Duman’ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi. Genel başkan yardımcılığına Erzurum’dan bir yöneticinin seçilmesinin memnuniyet verici olduğunu belirten Rektör Çomaklı, Abdullah Duman’ın başkan yardımcılığının Erzurum’un sağlık alanındaki çalışmalarına katma değer sağlayacağını söyledi.

Kurumlar arasındaki kardeşlik duygularını pekiştirerek, milletin ve çalışanların yararına olan her işe ellerinden gelen desteği vereceklerini aktaran Rektör Çomaklı: “Çalışanların sorunlarını dert edinen ve bu işlere kafa yoran bir yönetim anlayışı, Erzurum’un kazanmasına vesile olacaktır. Bizler alın teri ve emeğin ne demek olduğunu iyi biliriz. Çalışanlarımızın haklarını sonuna kadar koruyup, her zaman haklının yanında haksızın karşısında olacağız. Şimdiye kadar birlik ve uyum içerisinde çalıştığımız Abdullah Duman ile birlikte bundan sonra da daima temas halinde olacağız” ifadelerini kullandı.

Ülkeye ve şehre hizmet etmenin bir bayrak yarışı olduğunu belirten Başkan Duman, görev yeri ve makamı ne olursa olsun Erzurum’dan kopmayacağını ve bu kadim şehre hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.

Erzurum Şube Başkanlığı süresince Rektör Çomaklı’nın kendilerine her konuda yardımcı olduğunu ve daima iyi ilişkiler içinde bulunduklarını aktaran Duman, bu ilişkilerin güçlenerek devam edeceğini belirterek iyi dilek ve temennileri için Prof. Dr. Çomaklı’ya teşekkür etti.