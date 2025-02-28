Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, tüm İslam aleminin Ramazan ayını kutlayarak, hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Başkan Dumandağ açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu gece ilk sahuruna kalkacağımız, yarın ilk orucunu tutacağımız, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan ayının tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyorum. Ramazanın bereketi tüm insanlığın üzerine olsun. Rabbim yapacağımız ibadetleri şimdiden kabul etsin. Ramazan ayı oruç tutma ve iftar sofralarında bir araya gelmenin ötesinde, içsel bir arınma, yardımlaşma ve dayanışma fırsatıdır. Bu mübarek ayda huzur ve manevi olgunluk arayışında olmanın, kalp ve zihinleri temizlemenin, gönüllerimize ferahlık katmanın önemini bir kez daha hatırlıyoruz. Bu duygularla tüm vatandaşlarımızın Ramazan ayını gönülden kutluyor, bu ayın manevi atmosferini en güzel şekilde yaşayacağımıza yürekten inanıyorum. Hayırlı Ramazanlar."