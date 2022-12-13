Karabük’ün Eskipazar ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan ve içerisinde 21 yolcunun bulunduğu otobüste büyük çapta hasar oluştu.

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan ve içerisinde 21 yolcunun bulunduğu otobüste büyük çapta hasar oluştu.

Olay, Eskipazar - Karabük D-755 karayolu Mermer kavşağı mevkiinde meydana geldi. Marmaris- Kastamonu seferini yapan Ali İhsan T., idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 16 VU 404 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü durumu fark ederek otobüsü yol kenarına çekti. Bu sırada otobüsün muavini aracın motor kısmının kontrol ettiği sırada biranda alevler yükselince otobüste bulunan 21 yolcu hızlıca tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile su tankeri sevk edilirken, yangına ilk olarak vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale ettiği yangın tüm otobüsü sarmadan itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otobüste büyük çapta maddi hasar oluştu.

Otobüste yolcu olarak bulunan ve İzmit’ten bindiğini söyleyen Filiz Katırcı, “ Karabük’e yaklaşırken, önce yukarıda 5 dakika filan durduk. Sonra yavaş yavaş devam iniyordu. Bir müddet sonra aracın içinde koku ve duman sarmaya başlayınca otobüsü durdurup yangın var deyince hepimiz araçtan indik. Can kaybı ve yaralanma filan olmadan ucuz atlattık” dedi.

Otobüste soğutma çalışmaları yapıldıktan sonra yolcular valizlerini alarak bölgeye gönderilen başka araçla yollarına devam etti.