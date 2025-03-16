Aşırı kilo nedeniyle hareket etmekte zorlanan 55 kiloluk Duman isimli köpek, özel bir spor programı ile sağlığına kavuşturuluyor. Veterinerler ve hayvan eğitmenleri tarafından hazırlanan program kapsamında Duman, pilates ve çeşitli egzersizlerle kilo veriyor.

Kalp Problemi ve Yürüme Güçlüğü Yaşıyor

Sokakta fazla beslenerek aşırı kilo alan Duman, yaşına bağlı olarak çeşitli sağlık problemleri yaşamaya başladı. Kalp rahatsızlığı, bel fıtığı ve yürüme güçlüğü çeken Duman, uzmanların kontrolü altında özel bir tedavi sürecine alındı.

Duman köpeğin sağlık durumuyla ilgili konuşan Veteriner teknikeri ve fizyoterapisti Yağmur Denli, Duman’ın yaklaşık 10 ila 15 kilo vermesi gerektiğini söyledi. Denli, "Duman, kliniğimize getirildiğinde 56 kiloydu. Şu an bir kilo verdi ve hedefimiz 40-45 kiloya düşmesini sağlamak. Ancak tamamen vücut yapısına göre karar vereceğiz. İlk olarak kalp rahatsızlığına yönelik destekleyici tedaviye başladık. Şimdi ise pilates, pasif jimnastik ve egzersiz süreçlerini uyguluyoruz."

Diyet ve egzersizle zayıflıyor

Kilo verme sürecini aktaran Denli, "Duman’ın kilo kontrolü için diyet mamayla beslenme programı oluşturuldu. Gün içinde belirli saatlerde beslenmesi sağlanıyor ve düzenli yürüyüşlerle destekleniyor. Onu zorlamadan kısa yürüyüşler yaptırılıyor, pilates ve engel atlama gibi egzersizler uygulanıyor. Kaslarının güçlenmesi için pasif jimnastik yapılıyor ve süreç ilerledikçe yüzme seansları da programa dahil edilecek" diye konuştu.

Veteriner teknikeri Yağmur Denli, "Duman’ın kilo verme süreci yavaş ama sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Genel durumu kontrol altında tutuldukça yüzme egzersizleri de başlayacak. Onu yormadan, sağlığına zarar vermeden en ideal kilosuna ulaşmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.