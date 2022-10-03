Rusya’nın Ukrayna’dan ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin Rusya topraklarına katılımı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ardından Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da da onaylandı.

Rusya’nın Ukrayna’dan ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin Rusya topraklarına katılımı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ardından Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da da onaylandı.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırıların ardından işgal ettiği Donbass Bölgesi’ndeki Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya’ya katılım yönünde yapılan sözde referandumlarda “evet” oyu çıkmasının ardından söz konusu bölgelerin Rusya topraklarına katılımı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ardından Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da da onaylandı. Putin’in imzaladığı kararname Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da milletvekillerinin onayına sunulurken, Rus vekiller kararnameyi oy birliği ile onayladı.

İlhak edilen bölgelerin 1 Ocak 2026’ya kadar Rusya’ya geçişi tamamlanacak

Duma’da onaylanan karara göre, Ukrayna’dan ilhak edilen 4 bölgenin Rusya Federasyonu’na geçiş sürecinin 1 Ocak 2026 tarihine kadar tamamlanması bekleniyor. Aynı zamanda vekillerin onayladığı taslağa göre bölge sakinlerinin çalışma, eğitim, sosyal, sağlık ve emeklilik gibi tüm hakları Rusya Federasyonu tarafından güvence altına alınacak. Bölgelerdeki mülklerin Rusya Federasyonu’na geçişiyle ilgili çalışmaların da 1 Ocak 2028 yılında tamamlanması ön görülüyor.

Alınan kararda bölge sakinlerinin tümüne Rusya Federasyonu vatandaşlığı verileceği belirtilerek, "Rusya’nın yeni topraklarında ikamet eden ve daha önce bu topraklarda yaşayıp Rusya’ya göç edenler, başvuruda bulunarak yemin etmeleri şartıyla Rusya Federasyonu vatandaşı olabilecek" denildi.

Bölgelerin sınırlarının da yeniden çizileceğine vurgu yapılan kararda, "1 Haziran 2023’e kadar yeni bölgelerde bölgesel federal yürütme organları oluşturulacak. Geçiş dönemi savcılık birimleri de oluşturulacak ve Rusya Federasyonu yargı sisteminin işlenişi sağlanacak. Altı ay içinde bölgelerde belediyelerin oluşturulması, belediyelerin sınırlarının belirlenmesi gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna grivnası bir süre daha tedavülde kalacak

Kararda ilhak bölgelerinin tümünde Ukrayna grivnası yerine Rus rublesinin dolaşıma gireceği bilgisine yer verilerek, "Ruble, yeni kuruluşların topraklarında para birimi olacaktır. 31 Aralık 2022’ye kadar nakit ve gayri nakdi şekillerde yerleşimler için Ukrayna grivnasının dolaşımına izin verilecek. Rusya Merkez Bankası’na kredi ve kredi dışı finansal kuruluşların faaliyetlerinin özelliklerini belirleme yetkisi verilecektir. Bütçe mevzuatı 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren kurucu kurumlarda uygulanacaktır. Rusya Hükümeti, 2023 (Federal Cumhuriyetler ve 2024 ve 2025 planlama dönemi için) için yeni kuruluşların bütçesinin taslağının yanı sıra bütçe yürütme ve bütçe raporlamasının özelliklerini belirleyecektir. Bütçeler 15 Aralık 2022’ye kadar onaylanacak” denildi.

Söz konusu bölgelerde güvenliğin Rus ordusu tarafından sağlanacağı belirtilen kararda, Zaporijya bölgesindeki nükleer santral kontrolünün Rusya’da olacağı ifade edildi. Kararda, "Silahlı Kuvvetler, askeri oluşumlar ve bugüne kadar yeni konularda oluşturulan özel organların Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerine, diğer birliklere, askeri oluşumlara dahil edilmesi önerilmektedir. Yasa, Zaporijya bölgesi ile ilgili olarak atom enerjisinin güvenli kullanımını sağlamaya yönelik hükümler içermektedir. Mevcut mevzuatla birlikte Rusya Federasyonu Başkanı ve Hükümeti, atom enerjisi kullanımının belirli alanlarındaki kararları belirleyebilir" denildi.