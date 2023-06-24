Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kurban Bayramı süresince Dülük Tabiat Parkı’nın ücretsiz olacağını bildirdi.

İçinde barındırdığı doğal güzelliklerin yanı sıra piknik ve oyun alanlarıyla her gün yüzlerce kişinin vakit geçirdiği Dülük Tabiat Parkı, Kurban Bayramı tatili boyunca ziyaretçilerini ücretsiz misafir edecek. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak uygulamanın 1 Temmuz Cumartesi günü akşamında sona ereceğini söyledi. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, sevdikleriyle birlikte doğada keyifli vakit geçirmek ve mangal yapmak isteyen herkesi Dülük Tabiat Parkı’na beklediklerini ifade etti.