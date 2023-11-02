Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 6 Şubat depremlerinde zarar gören tarihi yapıların bir bir ayağa kaldırılacağını söyledi.

Asrın felaketinin tarihi yapılara büyük zarar verdiğinin altını çizen Okay, bu yapıların yeniden ayağa kaldırılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak zarar gören tarihi yapıların yeniden restoresi için çalışma yaptıklarını dile getiren Başkan Okay, Kültür Bakanlığı’nın konuyla ilgili çalışmalarının olduğunu hatırlattı.

Başkan Okay, tarihi yapıların önemine değinerek şunları söyledi:

“Göreve geldiğimiz günden bu yana tarihi yapıların gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılması adına çeşitli çalışmalar yaptık. Birçok konağımızı restore ettik ve turizmin hizmetine sunduk. Ancak yaşamış olduğumuz büyük felaketin ardından bu yapılarımızda çok büyük zarar gördü. Şehrimizin ayağa kalkması adına yapılan çalışmalardan bir tanesi de bu tarihi yapıların yeniden restore edilmesi. Şuanda bununla ilgili hem bizler, hem de bakanlığımız çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar neticesinde Dulkadiroğlu ilçemiz tarihi kimliğini gelecek nesillere en güzel şekilde aktarmış olacaktır.”