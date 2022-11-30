Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu Belediyesi, yaz aylarında yoğun ilgi gören Heyecan Bahçesi’ni, kış aylarında da misafirlerini sorunsuz bir şekilde ağırlama adına hazırlıklarını tamamladı.

Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu Belediyesi, yaz aylarında yoğun ilgi gören Heyecan Bahçesi’ni, kış aylarında da misafirlerini sorunsuz bir şekilde ağırlama adına hazırlıklarını tamamladı.

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin en önemli yeşil alan yatırımlarından olan Heyecan Bahçesi, yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da aktif bir şekilde hizmet vermeyi planlıyor. Heyecan Bahçesi’nde kar mevsiminin ayrı bir güzellik oluşturduğunu belirten Heyecan Bahçesi yetkilileri, kafeterya bölümünde kışa özel menü de oluşturduklarını söyledi.

Extrem aktivite alanlarının aktif bir şekilde çalıştığı ve kafe bölümünde sucuk ekmek menüsünün ön plana çıktığı belirtildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Açıldığı günden bu yana vatandaşlarımız tarafından yoğun bir şekilde ziyaret edilen Heyecan Bahçemiz, kış aylarında da aktif olarak hizmet vermektedir. Özellikle gençlerimiz extrem alanında çok keyifli zaman geçirmekteler. Ekiplerimiz de gençlerimizin ve ailelerinin istifade edeceği alanları kışa hazırlıyorlar. Ben tüm vatandaşlarımızı bu güzel alanda keyifli vakit geçirmeye davet ediyorum” dedi.