Dulkadiroğlu Belediyesi’nin bölgesine kazandırdığı ikinci gençlik merkezi olma özelliği taşıyan Gazipaşa Dr. Cafer Tatlıbal Gençlik Merkezi törenle hizmete açıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmaları yapıldı. Açılışta konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, gençlere yönelik yapılan hizmetleri anlattı. Dulkadiroğlu’nun her açıdan geliştiğine dikkat çeken Başkan Okay, özellikle gençlere yönelik ortaya koydukları projelere vurgu yaptı. İlçesini tarihiyle bütünleştirerek geleceğe hazırladığını ifade eden Başkan Okay, “Tarihiyle bütünleşen, geleceğine sahip çıkan bir anlayışla var gücümüzle çalışıyoruz. Geçmişimizden aldığımız güç ve azimle, geleceğini şekillendiren bir ilçeyiz. Ortaya koyduğumuz proje ve çalışmalarla, ilçemizi daha ileriye taşımanın gayreti içerisindeyiz. Büyük bir aşkla hizmet ettiğim Dulkadiroğlu’nun her geçen gün daha da geliştiğini görmek ve buna katkı sağlamak benim için bir onurdur. Bu anlayışla inşa ettiğimiz projelerin açılışını yapmak, onları hizmete sunmak da bizim ödülümüzdür. Göreve geldiğimiz günden bu yana her açıdan pozitif ayrımcı olduğumuz gençlerimize yönelik birçok proje ortaya koyduk. Onların bilgiye, belgeye, sosyal ve kültürel aktivitelere ulaşması adına birçok çalışma yaptık" dedi.

Dulkadiroğlu Belediyesi olarak bölgenin en büyük gençlik merkezini inşa ettiklerini hatırlatan Başkan Okay, "2018 yılında hizmete sunduğumuz ve her açıdan bölgenin en büyüğü olma özelliği taşıyan Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi de gençlere olan bu büyük sorumluğumuzun bir yansımasıdır. Tüm bu tesislerimizi inşa ederken, gençler gibi düşündük ve onların ne istediğini iyi analiz ettik” dedi.

Gazipaşa Gençlik Merkezi ile ilgili bilgiler veren Başkan Okay, “Bölgemizin en büyük gençlik merkezi olan Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nden sonra, 4 katlı, 2 bin 100 metrekare kapalı alana sahip, gençlerimizin serbest zamanlarında ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak, içerisinde sanat kursları, sanat atölyeleri, derslikler, bilişim atölyesi, çok amaçlı salonlar ve etkinlik alanlarının bulunduğu Cafer Tatlıbal Gençlik Merkezini gençlerimizin hizmetine sunuyoruz” dedi.

Başkan Okay, Cafer Tatlıbal isminin bu gençlik merkezinde yaşayacağını ifade ederek, “Öte yandan, gençlerimiz ile dolup taşacak olan bu güzel mekana saygıdeğer büyüğümüz, şehrimiz siyasetine hizmet etmiş rahmetli Dr. Cafer Tatlıbal ağabeyimizin ismini verdik. Şehrine ve hemşerilerine hizmeti kendine görev bilen, hem siyasetinde, hem de hekimliğinde üstün bir çaba ve gayretle vazifesini yerine getiren Dr. Cafer Tatlıbal’ın örnek hayatını burada bulunacak gençlere de aşılamayı arzu ediyoruz. Geçmişimizden aldığımız güçle, geleceğimizi inşa etmeye devam edeceğiz. Bu güzel mekanın, geleceğimizin teminatı gençlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Okay’ın konuşmasının ardından konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’de gençlik merkezinin gençlere hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.