Dulkadiroğlu ilçesinin kırsalda eğitimlerini sürdüren öğrencilere kışlık kıyafet dağıtımı yapıldı.

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin girişimleriyle düzenlenen etkinliğe Kızılay ve ilçe milli eğitim de destek verdi. Kış mevsiminin sert geçtiği Başdervişli Mahallesi’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, “Başdervişli Mahallemizin kış aylarında zorlu şartlarla mücadele ettiğini biliyoruz. Bugün burada öğrencilerimize bir nebze olsun destek olabilmek adına mont, bot ve bere dağıtımı gerçekleştirdik. Çocuklarımızın sıcak bir kış geçirmesini sağlamak bizler için büyük bir mutluluktur. Bu anlamlı çalışmada emeği geçen Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi’ne, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve kıymetli ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.