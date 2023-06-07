Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde yol yapım ve onarım çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yoğun çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Çokyaşar Mahallesinde stabilize yol çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların yoğun olarak devam edeceği belirtildi.

Ekiplere bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Necati Okay, “Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik tüm hizmetleri büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Özellikle yol konusunda talep edilen alanlarla ilgili yoğun bir çalışmamız var. Ekiplerimiz özverili bir şekilde bu çalışmaları yapmaktalar. Çokyaşar mahallemizde belirlenen alanlar vardı. Bu alanlar ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Stabilize yol çalışması ile mahallemizin alternatif ulaşım alanları oluşmaktadır. Ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.