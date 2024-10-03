Dulkadiroğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Valiliği’nin koordinasyonunda ruhsatsız ve kaçak olarak faaliyet gösteren iş yerlerini mühürleyerek yasal süreçleri başlattı.

Dulkadiroğlu Belediyesi, ilçede hem vatandaşların güvenliğini sağlamak hem de haksız rekabeti önlemek amacıyla denetimlerini kararlılıkla sürdürüyor. Bu denetimlerle iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmayan işletmeler tespit edilerek gerekli yasal işlemler uygulanıyor. Ayrıca zabıta ekipleri, denetimlerin ilçenin her bölgesinde yoğun bir şekilde devam edeceğini ve ruhsatsız iş yerlerine göz açtırılmayacağını vurguladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların huzurunu ve esenliğini sağlamak amacıyla hem yerli hem yabancı esnaflara yönelik denetimlerin sıklaştırılacağı, yasadışı faaliyetlere asla müsamaha gösterilmeyeceği ifade edildi. Belediye yetkilileri, kurallara uygun çalışan esnafa destek olunacağı, ancak yasalara aykırı hareket edenlere karşı her türlü tedbirin alınacağı mesajını verdi.