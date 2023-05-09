Kahramanmaraş’ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde park ve bahçelerin yanı sıra boş alanlarda çim biçme çalışmalarıyla çevre temizliği yapıldığı bildirildi.

Asrın felaketinin ardından çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüğü aktarılan Dulkadiroğlu Belediyesi, çevre temizliği konusunda özverili bir çalışma ortaya koydu. Hem atıkların toplanması, hem de boş alanların temizlenerek bakımlarının yapılması adına çalışma yapan Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri, bahar ayları nedeniyle başlattığı çim biçme faaliyetlerini sürdürüyor. Özellikle boş alanlarda uzayan yabani otların çeşitli haşerelere barınma sağladığını belirten ekipler, bu durumun önüne geçmek için yoğun bir çalışma yaptıklarının altını çizdi.