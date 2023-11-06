Kahramanmaraş’ta gençlik merkezleri, deprem sonrası faaliyetlerini yoğunlaştırarak gençlerin eğitime olan ilgisinin artması ve sosyalleşmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın çalışmalarıyla Dulkadiroğlu Murat Akkurt Gençlik Merkezi ve Gazipaşa Cafer Tatlıbal Gençlik Merkezi gençlerin hizmetine sunuldu.

Gençlik merkezlerinin faaliyetleri ve kurslarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Okay, "Gençler, geleceğin teminatı. Gençlik merkezleri bu düşünceyle faaliyetler yapıyor. Deprem sonrasında gençlerin psikolojik olarak hayata yeniden tutunmaları adına çeşitli aktivite ve faaliyetler yapılıyor. Gençlerin kendilerini denemeleri adına TYT, AYT ve LGS deneme sınavları yapılıyor" dedi.

Okay, Dulkadiroğlu ilçesine 2 adet gençlik merkezi kazandırdıklarını ifade ederek, "Bu gençlik merkezlerimiz ortaya koydukları faaliyetlerle ve fiziki şartlarıyla şuanda bölgenin en iyisi konumundadır. Burada gençlerimizin sosyal ve kültür anlamda gelişmeleri için atölye çalışmaları yapılmaktadır. Gençlerimize gitar, satranç, bağlama, halkoyunları, el sanatları, resim, değerler eğitimi, kişisel gelişim, diksiyon, hitap ve işaret dili eğitimleri verilmektedir. Gençlere deneme sınavları, yardımcı kaynaklar, kariyer planlama, stres kontrolü ve rehberlik danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Kurslarımız ve atölye çalışmaları kapsamında eğitim gören gençlerimizin, gençlik merkezinde eğitim ve gelişimleri aktif olarak takip edilmektedir. Tüm bu faaliyetlerle gençlerimize erişme kapasitemiz bu yıl için yüzde yüz artmış durumdadır. Bunun daha da fazlasını elde etme adına arkadaşlarımız yoğun bir çalışma yapmaktadır. Gençlik merkezlerimizin anahtarı gençlerimizdedir. Tüm gençlerimizi gençlik merkezlerimizden istifade etmeye davet ediyorum” diye konuştu.