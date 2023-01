Dulkadiroğlu Belediyesinin çok amaçlı olarak planladığı sosyal tesis çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, bölgede 38 adet sosyal tesis vatandaşların hizmetine sunuldu.

Bölgesine 38 adet çok amaçlı sosyal tesis, 2 adet sağlık merkezi, 2 adet vakıf ve kuran kursu, 2 adet güreş sahası, 4 adet kapalı semt pazar yeri, 2 adet gençlik merkezi kazandıran Dulkadiroğlu Belediyesi, ilçesini sosyal tesis zengini haline getirdi. Göreve geldiklerinde Dulkadiroğlu ilçesinin sosyal tesis bakımından çok eksiği olduğunu aktaran Belediye Başkanı Necati Okay, ilk iş olarak bu eksikleri gidermek için çalışma başlattıklarını hatırlattı.

Şu an gelinen noktada bu eksikliğin ortadan kalktığını dile getiren Okay, “Sosyal belediyecilik alanında ilçemize çok önemli kazanımlar sağladık. Bu kazanımların başında da çeşitli sosyal tesisler gelmektedir. Bu sosyal tesisler şu anda ilçemize çeşitli konularda hizmet vermektedir. Örneğin bölgemize kazandırdığımız 38 adet sosyal tesis, düğün salonu, taziye evi, etüt merkezi, toplantı ve çeşitli faaliyetler için aktif olarak kullanılıyor. Bunun yanı sıra bölgemize sağlık merkezi, vakıf ve kuran kursu, spor sahaları, pazar yerleri, gençlik merkezleri gibi sosyal tesislerde kazandırdık. Onlarda şu anda aktif olarak hizmet vermekteler. Göreve geldiğimizde büyük eksiklik olan bu konuda çok önemli çalışmalar yaptık. Hamdolsun şu anda bölgemizde bu alanda eksiklik kalmadı. Şu an devam eden projelerimiz var. Bu projelerin de tamamlanmasıyla ilçemiz sosyal tesis bakımından zengin bir bölge haline gelecektir” dedi.