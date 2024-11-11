Dulkadiroğlu Belediyesi, yeşil alanların korunması ve daha yaşanabilir bir çevre oluşturma hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında yoğun mesai harcayarak yeşil alanları güzelleştirmeye ve korumaya yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda, Namık Kemal Mahallesi’nde gerçekleştirilen ağaç budama işlemleri, hem çevre estetiğini hem de halk sağlığını gözeten titiz bir planlamayla sürdürülüyor.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, ilçenin yeşil dokusunu güçlendirmek ve doğayla uyumlu yaşam alanları oluşturmak için belediye olarak tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti. Başkan Akpınar, Namık Kemal Mahallesi’nde devam eden budama çalışmalarının mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda ve çevreye zarar vermeden yürütüldüğünü ifade ederek şunları söyledi: “Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte Dulkadiroğlu’muzun her köşesini daha yeşil, sağlıklı ve yaşanabilir kılmak için çalışıyoruz. Ağaçlarımızın sağlıklı gelişimini desteklemek ve çevre düzenini koruyarak estetik bir görünüm sunmak için Namık Kemal Mahallesi’nde ağaç budama faaliyetlerini özenle sürdürüyoruz. Bu çalışmalar sayesinde, vatandaşlarımıza hem daha güvenli hem de estetik açıdan güzel bir yaşam alanı sunuyoruz. Hedefimiz, Dulkadiroğlu’nu doğa dostu, sürdürülebilir bir ilçe olarak geleceğe taşımaktır” dedi.