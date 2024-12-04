Dulkadiroğlu Belediyesi, kırsal mahallelere kilit parke döşeyerek vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım imkanı sunuyor.

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde başlattığı kilit parke yol çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, kırsal mahallelere yönelik hizmetlerin titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın daha konforlu bir ulaşım imkanına kavuşması için ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor" dedi.

Akpınar, her mahalleye eşit ve kaliteli hizmet götürme anlayışı doğrultusunda projelerini hayata geçirdiklerini belirterek, "Çalışmalar kapsamında, öncelikli olarak yoğun kullanılan yollar ele alınırken, ihtiyaç duyulan bölgelerde de gerekli düzenlemeler yapılıyor. Tamamlanan alanlar, hem modern hem de estetik bir görünüme kavuşturularak mahalle sakinlerinin kullanımına sunuluyor" ifadesini kullandı.