Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Belediye Başkan Yardımcıları ve ilgili Birim Müdürlerinin katılımıyla Şeyhadil Mahallesi’nde düzenlenen toplantıda mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Mahalledeki sorunların çözümü için yerinde incelemeler yapan Başkan Akpınar, vatandaşlardan gelen talepleri dinleyerek anında çözüme yönelik adımlar attı.

Şeyhadil Mahallesi’nin sorunlarına hızlı ve etkili çözümler üretmek amacıyla düzenlenen toplantıda, altyapı, çevre düzenlemeleri ve sosyal projeler gibi konular ele alındı. Toplantıda konuşan Başkan Akpınar, mahalle ziyaretlerinin önemine dikkat çekerek, "Her hafta bir mahallemizde vatandaşlarımızla buluşuyor, sorunları yerinde tespit ederek ilgili birimlerimizle birlikte çözümler üretiyoruz. Bu toplantılar, hizmetin hızlı ve etkili bir şekilde ulaştırılmasını sağlıyor," dedi.

Vatandaşlar, toplantıya katılan Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri ile birebir iletişim kurarak mahallelerinin ihtiyaçlarını ve önerilerini dile getirdi. Başkan Akpınar, toplantıda iletilen taleplerin çözümü için ilgililerle yerinde iletişim kurarak sorunları çözüme kavuşturdu.